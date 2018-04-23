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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة الضحية الرابعة في "فاجعة أم الربيع"

انتشال جثة الضحية الرابعة في "فاجعة أم الربيع"

انتشال جثة الضحية الرابعة في "فاجعة أم الربيع"
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:08

تمكّنت عناصر الوقاية المدنية التابعة لإقليم سطات، صباح اليوم الاثنين، من انتشال جثة الضحية الرابعة (الأم) في "فاجعة نهر أم الربيع"، التي قضت نحبها غرقا رفقة أبنائها الثلاثة، بعدما جرفهم تيار مياه النهر المذكور، حين كان يهمّون بالعبور على متن مركب تقليدي معروف في المنطقة بـ"المعدية"، يوم الأحد ما قبل الماضي من إقليم قلعة السراغنة إلى منزلهم بالنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وفور العثور على جثة الأم الحامل بمنطقة "الظهرة" في المكان نفسه الذي جرى العثور فيه على طفلتها منتصف الأسبوع الماضي، على مسافة تفوق 20 كيلومترا من مكان غرق الأسرة، انتقلت عناصر من الدرك الملكي بأولاد افريحة وممثل عن سلطات دار الشافعي لمعاينة جثة الهالكة، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى سطات، قصد التشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية والإقليمية بكل من قلعة السراغنة وسطات والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية بسطات بمشاركة ما يقارب 20 غطّاسا ومركز درك أولاد افريحة وبني عامر وأفراد من القوات المساعدة وعددا من المواطنين المتطوّعين عاشوا استنفارا منذ الأحد ما قبل الماضي، من أجل تكثيف عمليات البحث للعثور على جثث الضحايا.

عمليات البحث أسفرت عن انتشال جثة الضحية الأولى يوم الأربعاء الماضي، ويتعلّق الأمر بطفلة "ف، ز" تبلغ من العمر 7 سنوات وهي أكبر إخوتها، في حين جرى العثور على جثة أختها البالغة من العمر 6 سنوات وأخيهما "ر، ف" في عامه الثاني يوم الجمعة الماضي على مسافة تفوق 20 كيلومترا من مكان وقوع الفاجعة.

إسدال الستار على "المسلسل الحزين" لانتشال الجثث امتدّ على 9 أيام منذ يوم الأحد ما قبل الماضي، وسط مطالب ملحّة من قبل سكّان الضفتين وفاعلين جمعويين بكل من قلعة السراغنة وسطات بإنشاء قناطر لفك العزلة عن المواطنين وتفاديا لضحايا آخرين، بحكم العلاقات العائلية والتجارية التي ربط بين الأسر من الإقليمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حديدان الاثنين 23 أبريل 2018 - 12:39
تشييد قناطر ضرورة ملحة لتسهيل عملية العبور بين الضفتين، لكن هذا لن يمنع من حوادث الغرق لان المغربي معروف بالفوضوية وسيكون هناك من يرغب في العبور من اقرب مكان له، الم تروا العبور بالطريق السيار؟ حسب عقلية المغاربة يجب تغطية ام الرليع بالقناطر، الله يهدي الناس او خلاص
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4
2 - Smail الاثنين 23 أبريل 2018 - 12:48
إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم إرحمهم و إجعل متواهم الجنة يا رب
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5
3 - aziz الاثنين 23 أبريل 2018 - 12:57
الوقاية المدنية لم تنتشل ولو جثة واحدة منذ بدء البحث فالفظل كل الفظل يعود للساكنة الثي لم تنام ولم تمل ولا تكل في البحث عن الهالكين.اما الوقاية المدنية فقد كانو يحملون الجتث من جانب الواد الى سيارة الاسعاف فقط
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3
4 - ماذا فعلتم بضرائبي ؟ الاثنين 23 أبريل 2018 - 13:07
كم يتطلب تشييد "قنيطرة خفيفة" و لو بكابلات فولاذية (Passerelle légère en cables d'acier) للتخفيف من محنة التنقل في المناطق المهملة ؟
طبعاً أكثر من حياة مواطن أو طفل مغربي !
و طبعاً الطريق دائماً معبدة ... لنهب ثروات البلاد و الوقت متوفر ... للسهر على المشاريع الخا.صة !
متى سنرى حملة من نوع "من أين لك هذا ؟ " ؟
ماذا فعلتم بضرائبي ؟
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1
5 - فهد الاثنين 23 أبريل 2018 - 13:11
اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا وتقبلهم عندك من الشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان واخلفهم في مصيبتهم خيرا منها
عيب وعار مغرب 2018 الناس مزالة كتقطع في شبه مراكب -المعدية- وكأنك في دلتا البنغال أو نهر السنغال
مغرب كأس العالم 2026 على دماء الفقراء
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