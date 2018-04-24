24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفعة تونسية للمغرب
- غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا في اليمن
- مزارعو "الكيف" في الريف .. الحياة تتواصل رغم أنف "الاعتقال"
- "شرطة البناء" تتلكأ في حماية البنايات التاريخية بالدار البيضاء
- المالكي يأمل نجاح وساطة المملكة في دعم "المصالحة الليبية"
مبروكي يدعو إلى قوانين أخلاقية قبل "رخصة السياقة الجنسية" (5.00)
"البوز المغربي" يتأرجح بين إثارة المكبوتات والإيحاءات الجنسية (5.00)
- جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية ينتظر المغاربة سنة 2019 - (127)
- إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب - (51)
- تجربة "التوظيف بالتعاقد" .. تكريس للفشل أم تجويد للتعليم؟ - (43)
- التشريح يكشف سبب وفاة الدحماني .. وجثمانها يُشيع في أبو ظبي - (38)
- جنازة تحزن رفاق الزفزافي .. وقراءة الفاتحة ترفع جلسة المحاكمة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المخدرات تجر مسؤولا جماعيا إلى العدالة بمراكش
أحالت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، مسؤولا جماعيا بضواحي مراكش، على رئاسة محكمة الاستئناف، في انتظار تحديد جلسة محاكمته من جديد أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت المسؤول الجماعي المذكور بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وحسب مصادر هسبريس، فإن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في هذه القضية أسفرت عن أدلة كافية تثبت تورط المسؤول الجماعي ضمن شبكة للاتجار في المخدرات التي كان يتزعمها البارون الملقب بـ"الشريف".
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شبكة لترويج المخدرات السالف ذكرها، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، عن إيقاف 22 شخصا ضمنهم 13 من عناصر الدرك الملكي تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، أغلبهم ضباط شرطة قضائية، متورطين في قضية إفشاء السر المهني والارتشاء، يشتبه في علاقتهم بشبكة الاتجار بالمخدرات المذكورة.