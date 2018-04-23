شبهة "تمويل الإرهاب" تلاحق مغربيا بإسبانيا

هسبريس - و.م.ع

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن عناصر من الشرطة الإسبانية تمكنت اليوم الاثنين بمالقة (جنوب إسبانيا) من إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية المغربية، يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في "ارتكابه لجريمة تمويل الإرهاب".

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الشخص الذي اعتقل اليوم، والذي يقيم بصفة شرعية بإسبانيا، "كان يقوم بصفة دورية بإرسال تحويلات مالية لتمكين زوجته التي تعد واحدة من أخطر الإرهابيات المبحوث عنها في أوروبا من السفر إلى سوريا من أجل الالتحاق بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي".

وأشارت إلى أن الشرطة الإسبانية كانت قد اكتشفت خلال شهر فبراير من السنة الماضية أن زوجة هذا الشخص غادرت إسبانيا على متن رحلة جوية باتجاه اليونان عبر تركيا، مضيفة أنها تلقت عبر التحويلات المالية التي كان يقوم بها زوجها مبالغ مالية بقيمة تفوق 6000 يورو.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه المبالغ المالية التي تلقتها زوجة المعتقل وجهت بالأساس لتمويل إقامتها في اليونان برفقة أحد الفلسطينيين (25 سنة)، وهو عنصر يعتبر "وسيطا في المنظومة اللوجستية لتنظيم (داعش) الإرهابي".

وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه المرأة "أرسلت ما بين سنتي 2015 و2016 بفضل أموال زوجها مبالغ مالية جد مهمة لفائدة عائلة هذا الشخص الفلسطيني الذي مول من خلالها تحركاته بأوروبا".

وأكدت أن الشخص المعتقل اليوم بمالقة كان على علم ودراية بطبيعة النشاط الإجرامي الذي كانت زوجته تسعى إلى القيام به، وهو أن تصبح مقاتلة في صفوف تنظيم "داعش"؛ الأمر الذي نجحت في تحقيقه.

يشار إلى أن أجهزة الأمن الإسبانية اعتقلت منذ سنة 2015 ما مجموعه 279 شخصا يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، سواء خلال عمليات قامت بها أو ساهمت فيها بتعاون وتنسيق مع بلدان أخرى.