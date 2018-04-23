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مصرع خمسيني سقط من منحدر جبلي بالحوز
الاثنين 23 أبريل 2018 - 16:43
فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لتحناوت بإقليم الحوز، اليوم الاثنين، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقا أوليا لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة شخص في عقده الخامس، إثر سقوطه من مرتفع جبلي بمنطقة أغواطيم.
وانتقلت المصالح الأمنية المذكورة إلى مكان الحادث، لمعاينة الضحية وانتشال جثته وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح بليغة على مستوى الرأس، وأن المصالح المختصة انتشلت الجثة لنقلها إلى مستودع الأموات بمراكش.