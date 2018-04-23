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كُتّاب وآراء
عناصر الدرك توقف تجار مخدرات ضواحي شيشاوة
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية مجاط بإقليم شيشاوة، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق، وحجزت لديهم كميات كبيرة من المخدرات.
وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن الموقوفين كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار بالمخدرات وماء الحياة "الماحيا".
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك حجزت ما يقارب 20 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، و400 غرام من "الشيرا".
وقد فتحت عناصر الدرك بمقر السرية المذكورة محضرا قانونيا للموقوفين الثلاثة الذين وضعوا، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على العدالة.