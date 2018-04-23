سقوط رافعة تصيب عاملين بجروح بليغة بالبيضاء

هسبريس من الرباط

تعرض عاملان بإحدى العمارات قيد الإنشاء، بزنقة الفرات بمقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء- آنفا، لإصابات بليغة نتيجة سقوط رافعة من الحجم الكبير.

وأفاد مصدر من الوقاية المدنية أن الحادث وقع حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة كل الوسائل اللازمة لإنقاذ العاملين المصابين.

وتابع أنه نظرا لخطورة الإصابات، جرى نقل العاملين، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخضع أحد المصابين لتدخل جراحي تم على إثره بتر إحدى ساقيه، فيما يجري العمل على سحب الرافعة من مكان الحادث.