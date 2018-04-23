خسائر مادية في انقلاب قطار للفوسفاط بالبيضاء

هسبريس - محمد الراجي

حادث جديد شهدته السكك الحديدية فجر اليوم الإثنين، بعد انقلاب قطار خاص بنقل الفوسفاط بمحطة البضائع الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء.

ويعود سبب الحادث، بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، إلى غياب الصيانة على مستوى القطارات والبنية التحتية وتجهيزات السلامة.

ولم يخلّف الحادث ضحايا في الأرواح، لكنه خلف خسائر مادية؛ إذ اقتُلعت السكّة التي كان يسير عليها القطار من مكانها، كما تناثرت أجزاء من العربات الحديدية.

وقال مصدر لهسبريس إن القطار كان محمّلا بالفوسفاط حين انقلابه، مشيرا إلى أنّ الحادث عرقل سيْر القطارات الخاصة بنقل البضائع والفوسفاط، الرابطة بين محطة الصخور السوداء والجرف الأصفر وخريبكة ومراكش وسيدي قاسم.