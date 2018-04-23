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سائق بولاية جهة الشرق يحاول الانتحار في وجدة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 23:20
حاول سائق بولاية جهة الشرق الانتحار اليوم الاثنين بمدينة وجدة، بعدما عمد إلى سكب البنزين على جسده والارتماء وسط وقفة احتجاجية كان ينظمها مجموعة من "الفراشة" قبالة مقر الولاية.
وكان السائق يصيح بأعلى صوته وسط المحتجين بعبارات تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى بولاية جهة الشرق يريد أن يشرده بعد قضائه أزيد من 26 سنة من العمل.
وجرى اقتياد السائق إلى مقر ولاية أمن وجدة من أجل الاستماع إليه بخصوص واقعة محاولة الانتحار والأسباب الكامنة وراء هذا الفعل، خصوصا أنه قد جرى الاستماع إليه في وقت سابق في قضية سرقة شهدها مقر قبو الولاية.