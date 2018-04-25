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الرئيسية | حوادث | حصيلة الحوادث بالمدن .. 12 قتيلا خلال أسبوع

حصيلة الحوادث بالمدن .. 12 قتيلا خلال أسبوع

حصيلة الحوادث بالمدن .. 12 قتيلا خلال أسبوع
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 04:10

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 1608 آخرون بجروح، إصابة 77 منهم بليغة، في 1276 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 36 ألف و939 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و120 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 24 ألف و819 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و443 الف و75 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4887 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7060 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 173 مركبة.

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