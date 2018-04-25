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الرئيسية | حوادث | مصالح درك أولاد حسون تحجز طنا من ماء الحياة

مصالح درك أولاد حسون تحجز طنا من ماء الحياة

مصالح درك أولاد حسون تحجز طنا من ماء الحياة
ابراهيم مغراوي
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 02:45

حجزت عناصر مركز الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، الثلاثاء، أكياسا مجهزة لتقطير مسكر ماء الحياة "الماحيا"، وكمية كبيرة من هذه المادة تقدر بحوالي طن و200 لتر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العناصر الأمنية المذكورة داهمت مصنعا تقليديا لتقطير "الماحيا" بدوار كرتاوة بالجماعة القروية أولاد حسون، وحجزت الكمية السابق ذكرها، إلا أنها لم تتمكن من توقيف أصحاب المعمل، الذين أطلقت حملة بحث عنهم.

يشار إلى أن هذه المنطقة تنشط بها عصابات الممنوعات؛ ما يدفع عناصر الدرك الملكي إلى مباشرة حملات تمشيطية منظمة لمحاربة مختلف أنواع الجريمة، كترويج الخمور التقليدية والمخدرات.

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