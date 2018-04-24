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الرئيسية | حوادث | سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني ناحية ابن أحمد

سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني ناحية ابن أحمد

سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني ناحية ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:10

لقي رجل خمسيني مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطه في بئر بدوّار أولاد عزيزي جماعة الخزازرة قيادة النخيلة، التابعة لدائرة ابن أحمد في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك (ف. ت) مزاد سنة 1964، أعزب، كان يشتغل قيد حياته مياوما، يتحدّر من دوار أولاد عزيزي دائرة ابن أحمد، عثر عليه جثة هامدة بإحدى الآبار بالدوار المذكور، في ظروف مازالت تحقّق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد انتقلت عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ثلاثاء لولاد سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطات المحلية بثلاثاء لولاد، إلى مكان العثور على الهالك، وعملت على القيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وبعد إشعارها، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد بتوجيه جثة الهالك، عبر سيارة إسعاف، إلى مستودع الأموات بسطات من أجل التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك لولاد.

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