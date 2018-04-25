صعقة رعدية تتسبب في مقتل تلميذين بالرحامنة

هسبريس من الدار البيضاء

لقي تلميذان بأحد الدواوير التابعة لجماعة أولاد حسون بإقليم الرحامنة مصرعهما بسبب صعقة رعدية مساء الثلاثاء.

وأكدت مصادر محلية أن التلميذين كانا عائدين إلى المنزل من مدرسة "المرابطين أولاد أبا"، حيث وضعت صعقة رعدية حدا لحياتهما.

ويتعلق الأمر حسب المصادر ذاتها بطفلين شقيقين يبلغان من العمر ست وتسع سنوات، كانا عائدين من المدرسة بعد الخامسة مساء، إلا أن العاصفة الرعدية باغتتهما، ليفارقا الحياة.

وانتقلت عناصر من السلطة المحلية، مرفوقة بعناصر من الدرك الملكي، على وجه السرعة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مستودع الأموات؛ على أن يتم دفنهما يوم الأربعاء.

وخلف الحادث المأساوي أثرا نفسيا كبيرا لدى بعض التلاميذ الذين نجوا من الصعقة الرعدية، إذ تم نقل تلميذة إلى المستشفى الإقليمي بابن جرير بعد إصابتها بأزمة نفسية نتيجة معاينتها للواقعة.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية أعلنت أن أمطارا رعدية قوية ستهم، يوم الثلاثاء من الساعة الثالثة زوالا وحتى منتصف الليل، عددا من أقاليم المملكة.

وتهم الحالة الجوية، وفق المصدر نفسه، كلا من قلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، وآسفي والحوز وبني ملال، وأزيلال والفقيه بنصالح ومراكش.