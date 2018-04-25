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الدرك الملكي يضبط مروجا لمسكر "الماحيا" بإسني
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 11:20
فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي إسني بإقليم الحوز، بإذن من النيابة العامة، تحقيقا مع شخص في جماعة ثلاث نيعقوب مبحوث عنه ومن ذوي السوابق العدلية، بعد اعتقاله متلبسا بترويج وتقطير مسكر ماء الحياة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف ضبطت بحوزته أزيد من 50 لترا ومعدات التقطير، إضافة إلى كمية مهمة من التين المخمر، وأضافت أن المعني بالأمر، الملقب بـ"حميدة"، جرى ضبطه بعد كمين محكم، ووضع بأمر من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Yoz الأربعاء 25 أبريل 2018 - 11:26
ما هذا العجب الذي بِتنا نسمع به... اغتصابات بيع الخمور على مشارف شهر رمضان و ما خفي اعظم.... الله يلطف
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