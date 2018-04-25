ضبط فتاتيْن ضمن عصابة تحترف السرقة في بويكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، اليوم الأربعاء، من إيقاف ستة أشخاص، ضمنهم فتاتان إحداهما قاصر، وكلهم من ذوي السوابق القضائية.

وقد جاءت هذه العملية على إثر إخبارية توصلت بها المصالح سالفة الذكر تتعلق باتخاذ أفراد عصابة إجرامية لمنزل مهجور بمنطقة إمي امقورن مكانا للاختباء، فتحركت عناصر دركية صوب المنزل وعملت على تطويقه واقتحامه والقبض على أفراد العصابة الستة.

المصالح الدركية اقتادت الموقوفين من أجل تعميق البحث معهم، حيث كشفت التحريات الأولية وعملية تنقيط هوياتهم أن أربعة موقوفين مبحوث عنهم بموجب مذكرات صادرة عن درك آيت آيت اعميرة باشتوكة آيت باها، لضلوعهم في أفعال إجرامية تتعلق أساسا في السرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء والاتجار في الممنوعات.

وحجزت عناصر الدرك الملكي لدى أفراد العصابة كمية وُصفت بالمهمة من القنب الهندي ومخدر الشيرا، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير ودرّاجتين ناريّتين مسروقتيْن.

وبتعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير، تقرر الاحتفاظ بأفراد العصابة تحت تدابير الحراسة النظرية، لأجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم. كما جرى استدعاء مصالح درك آيت اعميرة، التي تُباشر معهم تحقيقا حول موضوع برقيات البحث الصادرة في حقهم.