إتلاف 457 كيلوغراما من لحوم الذبح السري بوزان

هسبريس من وزان

شهدت مدينة وزان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إتلاف أزيد من 457 كيلوغراما من اللحوم غير المرخصة كانت معدة للبيع بمحلات "درا الضمانة"؛ قادمة من مدينة جرف الملحة المنتمية إلى إقليم سيدي قاسم.

وكانت لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية وممثلي المكتب الصحي بالمجلس الجماعي لوزان وممثلي المصالح البيطرية قد صادرت كمية مهمة من اللحوم الحمراء صالحة للاستهلاك؛ غير أنها لا تتوفر على ترخيص لترويجها بالمدينة، وقد أنجزت اللجنة تقريرا في الموضوع وأحالته على الجهات المختصة.

وحسب مصادر هسبريس فإن العملية أسفرت عن إيقاف شخص، جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، في انتظار تحديد المسؤوليات والإجراءات القانونية وتقديمه إلى العدالة للنظر إلى المنسوب إليه.