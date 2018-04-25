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الرئيسية | حوادث | إتلاف 457 كيلوغراما من لحوم الذبح السري بوزان

إتلاف 457 كيلوغراما من لحوم الذبح السري بوزان

إتلاف 457 كيلوغراما من لحوم الذبح السري بوزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 13:10

شهدت مدينة وزان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إتلاف أزيد من 457 كيلوغراما من اللحوم غير المرخصة كانت معدة للبيع بمحلات "درا الضمانة"؛ قادمة من مدينة جرف الملحة المنتمية إلى إقليم سيدي قاسم.

وكانت لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية وممثلي المكتب الصحي بالمجلس الجماعي لوزان وممثلي المصالح البيطرية قد صادرت كمية مهمة من اللحوم الحمراء صالحة للاستهلاك؛ غير أنها لا تتوفر على ترخيص لترويجها بالمدينة، وقد أنجزت اللجنة تقريرا في الموضوع وأحالته على الجهات المختصة.

وحسب مصادر هسبريس فإن العملية أسفرت عن إيقاف شخص، جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، في انتظار تحديد المسؤوليات والإجراءات القانونية وتقديمه إلى العدالة للنظر إلى المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ملاحظ الأربعاء 25 أبريل 2018 - 13:27
إن كانت هذه اللحوم صالحة للأكل فمن الأفضل توزيعها على الاسر المعوزة........
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2
2 - بدر الأربعاء 25 أبريل 2018 - 13:29
مادامت انها صالحة للاستهلاك ولا تمس السلامة الصحية للمواطن وكانت تحتاج الى رخصة لبيعها فقط فكان احرى بهم ان يوجهوها الى الخيرية او دار الطالبة عوض اتلافها فما يتلف يكون غير صالح للاستهلاك
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4
3 - muss الأربعاء 25 أبريل 2018 - 13:34
أغلب الدبائح من الأبقار والعجول يتم دبحها وسلخها في محطات الوقود بضواحي المدن في مغسل السيارات دائما عند الساعة الثالثة صباحا .
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1
4 - عبدالله فاس الأربعاء 25 أبريل 2018 - 13:41
صحيح المغرب يعيش في فوضى عارمة شتى اللحم السري النقل السري المواد السرية اصبح المغرب يعيش في سرية تامة رغمى كل شيء مكشوف وبالمناسبة اغتنم الفرصة بالنسبة لهدا الموقع الاعلامي الموقر لمادا لم يتطرق لموضوع مقاطعة الشعب لبعض المنتوجات المحلية وتنور الراي العام وتوضح اكتر
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