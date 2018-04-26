غاضبون يخربون سيارة رئيس "جماعة امصيصي"

محمد آيت حساين

أفادت مصادر من السلطة المحلية بإقليم تنغير بأن محمد بن زايد، رئيس جماعة امصيصي، تعرض للعنف اللفظي والاحتجاز، لساعات طوال، مع تخريب سيارة الجماعة من لدن ساكنة دوار القايد الرامي التابع للجماعة ذاتها، أثناء وجوده رفقة لجنة من عمالة الإقليم بالدوار ذاته لإعطاء الانطلاقة مشروع توسيع الماء الصالح للشرب.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة المعنية، التي حلت بالدوار المذكور، تعرض لها مجموعة من ساكنة الدوار بالعصي والأحجار واحتجاز الرئيس والموظفين التابعين للجماعة لمدة تزيد عن تسع ساعات.

وأشارت إلى أن عناصر الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، لم تتمكن من إطلاق الرئيس من قبضة الساكنة ذاتها إلا بعد قدوم تعزيزات من القوات العمومية.

وذكرت السلطات المحلية أن سيارات اللجنة التي حلت بعين المكان استطاعت مغادرة الدوار دون تخريبها من قبل الساكنة المذكورة، باستثناء سيارة المصلحة التابعة للجماعة التي تعرضت للتخريب وأضرار كبيرة، تضيف مصادر هسبريس.

من جهته، قال محمد بن زايد، رئيس الجماعة الترابية لامصيصي"، إن اللجنة الإقليمية التي حلت بدوار القايد الرامي، بتعليمات من عامل الإقليم، قصد تتبع وإعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيع الماء الصالح للشرب، تفاجأت بمجموعة كبيرة من ساكنة الدوار قادمة نحوها، وتطالب اللجنة بضرورة مغادرة المكان، مشيرا إلى "أن الساكنة قامت باحتجازي وسيارة الخدمة، قبل أن يتعمدوا على رميها بالحجارة والعصي وتخريبها"، وفق تعبيره.

وزاد المسؤول الجماعي ذاته، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة المذكورة التي حلت بدوار القايد الرامي كانت ترغب فقط في تتبع وإعطاء انطلاقة أشغال توسيع مشروع الماء الصالح للشرب، لتفادي ندرة الماء الشروب بالمنطقة التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة بها في فصل الصيف، مشددا على أن الجماعة ليست هي المسؤولة على التقسيم الترابي، في إشارة منه إلى كون الساكنة المعنية تطالب منذ مدة ضرورة ضمها إلى نفوذ الريصاني القريبة منهم، وفق تعبير الرئيس.

ولفت المسؤول ذاته إلى أنه تقدم، الأربعاء، باسم الجماعة الترابية بشكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي، من أجل تحريك المسطرة القضائية ضد الأشخاص الذين عرضوا سيارة الجماعة للتخريب واحتجازه رفقة موظفين تابعين للجماعة، مشددا على أن الجماعة ستقوم بجميع الإجراءات القانونية لمتابعة المعتدين على أملاك الجماعة أمام القضاء، وفق تعبيره.

وحاولت هسبريس الاتصال بعدد من ساكنة دوار القايد الرامي، من أجل نيل تعليقهم في الموضوع؛ إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، مشددين على أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم الرامي إلى ضرورة إلحاقهم بجماعة الريصاني القريبة منهم، مشيرين إلى أن جماعة امصيصي تبعد عنهم بحولي 76 كيلومترا.

يذكر أنه سبق للسكان المعنيين أن دخلوا في اعتصامات مفتوحة ومسيرات احتجاجية، مطالبين بضرورة حل مشكل التقسيم الترابي والإداري الذي ضمهم "تعسفيا لإقليم تنغير"، مستدركين "أن مصالحهم تضيع يوميا بسبب البعد المسجل في المسافة بين الدوار وجماعة امصيصي وقيادة النيف"، وشددوا "أن مطلبهم مشروع وحقوقي وعلى الدولة الإسراع في ضمهم إلى نفوذ دائرة الريصاني لتقريب إليهم الإدارات العمومية"، وفق تعبيرهم.