أبٌّ يطالب بالتحقيق في إصابة ابنه بطلق ناري

رشيد بيجيكن من أكادير

طالب عبد الرحمان العابد، وهو والد الطفل عبد الرحيم العابد البالغ من العمر عشر سنوات، بـ"التحقيق في واقعة إصابة ابنه بشظايا طلق ناري، أمام منزل الأسرة، نجم عنها جروح وكسر على مستوى أصابع إحدى رجليْه، نُقل على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، ثم إلى المستشفى العسكري بأكادير".

وعن تفاصيل الواقعة، قال والد الطفل عبد الرحيم العابد، في اتصال مع هسبريس، أنه "خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وعلى الساعة الحادية عشرة والربع صباحا، سمعت طلقة نارية أمام منزلي الكائن بحي مسكينة في الدراركة، صاحبها صراخ زوجتي وابني في آن واحد، فأسرعت حافي القدمين لاستطلاع ما يجري".

وأضاف المتحدّث "عند حلولي أمام باب المنزل، لاحظت منذ الوهلة الأولى دماء كثيرة تنزف من رُكبة ابني عبد الرحيم وأصابع قدمه اليُمنى، وهو كان يهم بإخراج دراجته الهوائية، وبعد ذلك شاهدت مجموعة من الأشخاص، تبيّن لي أنهم من السلطة المحلية وأعوانها، مرفوقين بقناصة للكلاب الضالة، فصرخت في وجوههم، اعتبارا لإطلاقهم النار وسط الأحياء السكنية الآهلة بالسكان، وإصابة ابني نتيجة هذا التصرف العشوائي وغير القانوني".

"كان ابني بعد إصابته يتألم، ويتنقل من غرفة إلى أخرى من شدة الإصابة والفزع، وطلبت حينها السلطة المحلية بإنجاز محضر للواقعة والقيام بالإجراءات اللازمة قبل نقل الطفل إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته؛ غير أن قائد الدراركة رفض ذلك، وحاول التملص من المسؤولية، فعمد إلى إرفاق ابني بعون سلطة (شيخ) على متن سيارة إسعاف صوب مستشفى الحسن الثاني، الذي أُخرج منه من دون تشخيص وعلاج لحالته، فقط تم إبلاغي أنه سيُشفى قريبا"، على حد تعبير والد الطفل.

وطالب المتحدّث الجهات المعنية بفتح تحقيق في "هذه الحادثة المروعة؛ ذلك أنه وبعد أيام قليلة من مغادرة ابني لمستشفى الحسن الثاني، اشتدّ به الألم من جديد، مما اضطررت معه إلى عرضه على أنظار أطباء المستشفى العسكري، الذين أكدوا، بعد إجراء فحوصات بالأشعة، أن شظايا الطلق الناري ما زالت عالقة برجليه، قبل عرضه على أخصائي جراحة العظام في أكادير، لمواصلة علاجه، تفاديا لما قد تنجم عن هذه الإصابة مضاعفات خطيرة".

فاطة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل بأكادير، التي تلقّت طلب مؤازرة من والد الطفل عبد الرحيم، أوردت، في تصريح لهسبريس، أن الواقعة "تستوجب تحديد المسؤوليات في إصابة طفل في العاشرة من عمره، نتيجة إطلاق النار عشوائيا وسط الأحياء من أجل إبادة الكلاب الضالة، كما أن الأخطر من ذلك هو عدم تلقي الطفل للرعاية الصحية والتشخيص الدقيق لحالته بالمؤسسة الاستشفائية، حيث تم اكتشاف إصابته بكسر وشظايا الطلق الناري عالقة برجليه بمستشفى آخر، بعدما لم يتماثل للشفاء؛ وهو ما يجعلنا أمام وقائع نتأسف لحدوثها في مغرب اليوم، لاسيما أن الضحية طفل".

ومن أجل أخذ رأي السلطات المحلية بالدراركة حول الواقعة، اتصلت هسبريس بقائد المنطقة؛ غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، اعتبارا لعدم تخويله الحديث إلى الصحافة، على حد تعبيره.