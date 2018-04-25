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الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحان في حادثة سير بجماعة آسجن

قتيل وجريحان في حادثة سير بجماعة آسجن

قتيل وجريحان في حادثة سير بجماعة آسجن
هسبريس من وزان
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 17:16

 لقي راكب دراجة نارية مصرعه في حادثة سير وقعت اليوم الأربعاء على مستوى جماعة آسجن، ضواحي مدينة وزان، متأثرا بجروح بليغة، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين دراجة نارية وسيارة أجرة، مشيرة إلى أن الاصطدام أدى إلى مصرع سائق الدراجة النارية رغم محاولات إنقاذه بقاعة مكافحة الصدمات بمشفى وزان، وإصابة مرافقه وراكب آخر كان على متن سيارة الأجرة من الصنف الأول بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادث لفتح تحقيق وتحديد ملابسات ومسؤوليات الواقعة، كما سهرت على نقل المعطوبين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات إلى حين اتخاذ التدابير القانونية لتسليمها لعائلته قصد الدفن. 

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