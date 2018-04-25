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كُتّاب وآراء
ترويج مخدرات يجرّ أشخاصا إلى القضاء بسطات
تمكّنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي كيسر، بتنسيق مع المركز القضائي بسطات، اليوم الأربعاء، من توقيف مشتبه فيه بترويج المخدرات، رفقة مساعدين اثنين، على مستوى دوار البصارة أولاد أحمد بالنفوذ الترابي لجماعة كيسر.
واستنادا إلى مصادر مطّلعة، فإن المشتبه فيه الرئيسي كان موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني بإقليم سطات. وقد جرى توقيفه مع حجز كمّية مهمّة من مخدّري القنّب الهندي و"الشّيرا".
وأضافت مصادر هسبريس أن النيابة العامّة بالمحكمة الابتدائية بسطات أمرت بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، والاستماع إليهم في محاضر قانونية، مع عرضهم على النيابة العامّة المختصة للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم.