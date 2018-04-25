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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف لصّيْن ظهرا في شريط بمدينة سلا
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر، للاشتباه في تورطهما في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن تفاعلت بجدية مع شكاية تقدم بها صاحب محل للبقالة بحي الشيخ المفضل، حول تعرضه للسرقة بالعنف من قبل المشتبه فيهما، وهي العملية التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة بشأن العملية المذكورة مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، وقد تمّ الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية بالنسبة للراشد، والمراقبة الشرطية للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.