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الرئيسية | حوادث | الأمن يبرئ "البيزوطاج" من محاولة انتحار طالبة

الأمن يبرئ "البيزوطاج" من محاولة انتحار طالبة

الأمن يبرئ "البيزوطاج" من محاولة انتحار طالبة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 20:15

أفاد مصدر من ولاية أمن وجدة أنه جرى فتح بحث قضائي، أمس الثلاثاء، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات إقدام طالبة جامعية، تبلغ من العمر 21 سنة، على محاولة الانتحار بغرفتها بالحي الجامعي بالمدينة نفسها.

وأضاف المصدر أن المعطيات الأولية للبحث تؤكد أن سبب إقدام الضحية على إلقاء نفسها من نافذة غرفتها بالطابق الثالث يعود بالأساس إلى خلاف ذي طبيعة شخصية مع عدد من زميلاتها بالسكن الجامعي ذاته.

وهي المعطيات التي أكدتها تصريحات الضحية نفسها، وكذا تصريحات أربعة من زميلاتها بالسكن اللواتي نفين، في المقابل، وقوف أية أسباب أخرى وراء هذه الواقعة.

وكانت منابر إعلامية قد لمحت إلى إقدام الضحية على الانتحار نتيجة تعرضها لما سمي بمحاكمة من قبل الطلبة (بيزوطاج)، وهي المعطيات التي نفاها المصدر الأمني بشكل قاطع، مؤكدا أن التحريات ما زالت مستمرة لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه القضية.

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