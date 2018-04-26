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كُتّاب وآراء
تهمة الارتشاء توقف عون سلطة في اشتوكة
وُضع عون سلطة برتبة مقدم قروي تحت تدبير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بيوكرى، الأربعاء؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية إنزكان، من أجل تعميق البحث معه حول شبهة تلقيه مبلغا ماليا من شخص في دوار "آيت واكمار"، مقابل التغاضي عن إتمام أشغال بناء منزل من دون توفّر مالكه على التراخيص اللازمة.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد زار عون السلطة الموقوف ورش البناء، قبل أن يوثق مالك المنزل لحظة تسلّمه مبلغ ماليا، وذلك بالصوت والصورة، انطلاقا من هاتفه النقال. وتضمن الشريط موعدا للقاء من أجل إتمام المبلغ المتفق عليه.
وعمد مالك المنزل إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة مرفوقة بنسخة من الشريط الموثِّق لعملية تسلم العون لـ"الرشوة"، فأمرت درك بيوكرى بالاستماع إلى الطرفيْن اليوم الأربعاء.
تجدر الإشارة إلى أن عون السلطة الموقوف حديث العهد بالالتحاق بممارسة مهمته بدوار آيت واكمار (نحو 6 أشهر) التابع لقيادة وادي الصفا، في إقليم اشتوكة آيت باها؛ كما يُنتظر أن تتخذ السلطات الإقليمية إجراءات إدارية تصل إلى حدّ عزله فور فصل القضاء في النازلة.
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تعليقات الزوّار (1)
الله يهدي مخلق