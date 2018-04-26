كنز مزعوم يوقع بـ7 أشخاص في قبضة الدرك الملكي

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أحبطت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، عملية بحث عن "كنز" بدوار "أولاد ميمون"، حيث جرى توقيف سبعة أشخاص، ضمنهم "فقيه"، كانوا بصدد مباشرة أعمال حفر تحت شجرة معمرة، وسط المنتزه الوطني لسوس ماسة، وذلك من أجل استخراج كنز مزعوم.

وحجزت لدى الموقوفين معدات الحفر، بالإضافة إلى سيّارتين، كما وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم.

وإثر شكاية بخصوص استهداف امرأة من طرف فتاتيْن والسطو على ما بحوزتها بالشارع العام، تحرّكت دورية دركية إلى محيط الواقعة، حيث أفلح كمين نُصب للفتاتيْن إلى الاهتداء إلى أربعة أشخاص آخرين، من ذوي السوابق القضائية، ويقطنون بمنطقة القليعة، كانوا يشكلون جميعا عصابة للسرقة تحت التهديد.

وحجزت المصالح الدركية لدى الموقوفين أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية متحصّل عليها من أعمال السرقة، وسيارة خفيفة يستعملونها في تنقلاتهم بمختلف مناطق سوس للهدف الإجرامي ذاته.

إلى ذلك جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والاستماع إليهم وفقا لصكوك الاتهام، في انتظار إحالتهم على القضاء من أجل محاكمتهم.