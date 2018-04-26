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كُتّاب وآراء
إصابة سائحيْن ألمانيّين في انهيار سور بمدينة أكادير
نُقل سائحان ألمانيّان إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، على إثر إصابتهما برضوض وكسور جراء انهيار سور بشارع 2 مارس في المدينة نفسها.
وأوضح مصدر طبي من داخل المستشفى أنه جرى نقل المُصابين إلى إحدى المصحات الخاصة، نزولا عند رغبتهما، بعد أن خضعا لجميع الفحوصات بواسطة جهاز السكانير والفحص بالأشعة التي بيّنت إصابتهما بكسور.
وكان السائحان يهمان بالمرور جانب سور مُحاط بعقار غير مبني، تابع لوزارة الصحة، قبل أن ينهار عليهما. بينما قال شهود عيان إن أشغال حفر تُباشر بالشارع الذي عرف الحادث، بالإضافة إلى الحالة المتهالكة للسور ذاته.
وفتحت السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا لمعرفة ظروف وأسباب الحادثة بكل دقة، وترتيب الآثار القانونية.