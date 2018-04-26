أمريكا ترحّل المغربية المحتفظة بـ"فيديو اغتصاب"

هسبريس - محمد الراجي

بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاعتقال، جرى الإفراج عن المواطنة المغربية المعتقلة من لدن السلطات الأمريكية، على خلفيّة تضمّن هاتفها لمقطع فيديو يوثق عملية اغتصاب طفل صغير.

ومباشرة بعد الإفراج عنها، جرى ترحيل المواطنة المغربية"حنان. ب"، من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى المغرب.

وكانت جمعيات مغربية ومواطنون مغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية قد انخرطوا في جمْع تبرعات لتوفير أتعاب محام للدفاع عن المواطنة المغربية، حيث جمعوا 18 ألف دولار أمريكي.

وجرى تكليف محاميَيْن للدفاع عن المواطنة المغربية، أثمر دفاعُهما عنها اتفاقا مع القاضي بالإفراج عنها وترحيلها إلى المغرب، دونَ أن تعود مجدّدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفسْخ تأشيرة 10 سنوات التي كانت تتمتع بها.