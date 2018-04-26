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كُتّاب وآراء
أمريكا ترحّل المغربية المحتفظة بـ"فيديو اغتصاب"
بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاعتقال، جرى الإفراج عن المواطنة المغربية المعتقلة من لدن السلطات الأمريكية، على خلفيّة تضمّن هاتفها لمقطع فيديو يوثق عملية اغتصاب طفل صغير.
ومباشرة بعد الإفراج عنها، جرى ترحيل المواطنة المغربية"حنان. ب"، من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى المغرب.
وكانت جمعيات مغربية ومواطنون مغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية قد انخرطوا في جمْع تبرعات لتوفير أتعاب محام للدفاع عن المواطنة المغربية، حيث جمعوا 18 ألف دولار أمريكي.
وجرى تكليف محاميَيْن للدفاع عن المواطنة المغربية، أثمر دفاعُهما عنها اتفاقا مع القاضي بالإفراج عنها وترحيلها إلى المغرب، دونَ أن تعود مجدّدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفسْخ تأشيرة 10 سنوات التي كانت تتمتع بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الحمد لله ملي خرجات طريفة وتلات غي ب فسْخ تأشيرة 10 سنوات التي كانت تتمتع بها.
تحية للجالية المغربية في الخارج لكتعاون مع الخوان ديالها في السراء والضراء
والسلام رشيد امستردام