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الرئيسية | حوادث | شخصان يوجهان طعنات إلى شرطي في الدار البيضاء

شخصان يوجهان طعنات إلى شرطي في الدار البيضاء

شخصان يوجهان طعنات إلى شرطي في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 26 أبريل 2018 - 11:15

نجا ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية 21 بحي سباتة، في الدار البيضاء، من موت محقق حين وجه إليه أحد المجرمين طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق.

الضابط، الذي كان يحاول القيام بمهامه، لاعتقال الضنين برفقة صديق له روّعا المنطقة، تعرّض إلى اعتداء شنيع من لدن مبحوث عنه يدعى "سيطي" ويبلغ من العمر 25 عاما.

المشتبه فيه وجه، رفقة صديقه، إلى الضابط "نعيم" طعنات على مستوى العنق، ليُنقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن مسيك في الدار البيضاء.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية بولاية الدار البيضاء، حيث جرى إيقاف المعتدي بأحد الأزقة في الحي نفسه، وتتم إحالته على عناصر الشرطة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - youssef الخميس 26 أبريل 2018 - 11:30
عندما يكون الشرطي ضحية لا أحد يحرك ساكنا... "نعم'' لاستعمال السلاح الوظيفي لإيقاف المجرمين.
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115
2 - Ftah الخميس 26 أبريل 2018 - 11:30
التجرأ بهذه الطريقة على ضباط الشرطة اثناء القيام بمهامهم الوطنية من طرف مجرمين خطيرين هذا يضع الشرطي في مواجهة مباشرة مع المجرم و استعمال السلاح الناري ضروري جدا .
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103
3 - طالب كلية القانون محسن. الخميس 26 أبريل 2018 - 11:30
الله يشافيه يا رب . كانتمنى يطبق الاعدام فالمغرب .. الحق في الحياة في الدستور نعم.. لكن كيفاش مايحتارمش الحياة د واحد اخر و نحتارمو حياتو؟ وجود المجرمين عاااهة على المجتمع .... ماشي بسبب الفقر ... اللي بغا يخدم بشرف غايخدم... ولد الناس باين و ولد الحراام باين... كانتمنى أقسى و أقسى العقوووبااااااات لهاد حثالة المجتمع.
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73
4 - لا حول ولا قوة إلا بالله الخميس 26 أبريل 2018 - 11:31
إستعمال السلاح الفردي من الوهلة الأولى...ردع المجرم في الحين ولو كلف ذلك حياته....نتمنى له الشفاء العاجل.
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5 - حميد الخميس 26 أبريل 2018 - 11:32
خاص حماية للشرطي من هاد الاشرار بالدروع الحديدية
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44
6 - ابراهيم الخميس 26 أبريل 2018 - 11:33
هذا هو الخطأ الذي ترتكبه الدولة في شكل اجهزتها الامنية لو كانت لدى الشرطي حمابة قانونية ضد هؤلاء المجرمين كما في امربكا لكانت نسبة الاجرام منخفضة بشكل كبير لكن الدولة تحكر على استعمال السلاح الوظيفي وهذا يأثر بشكل كبير على ايقاف المجرمين الحاملين السلاح مثلا في امريكا اقل تهديد على حياة الشرطة او المواطنين يؤدي مباشرة الى استعمال السلاح لردع المجرم .
اضافة الا ان الشرطة المغربية تفتقد الى مستويات اللياقة اللدنية وعدم الحرص على التماربن والزام الشرطة بتمارين اللياقة البدنية وكذلك الرماية وكذلك استعمال احدى رياضات الدفاع عن النفس وهذا مايعيب الشرطة المغربية لكي لانصل الى هذا الحد .
ويجب على القوانين التشريعة ان تكون اكثر حزم مع هذه التصرفات والعقاب بسنوات طويلة لكي يكون كل شخص عبرة لمن بعتبر.
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52
7 - طالب كلية القانون محسن 1 الخميس 26 أبريل 2018 - 11:34
اتمنى من المديرية العامة للامن الوطني ان توافق على حمل السلاح دائمااا. لرجال الشرطة.. لأن حياتنا و حياتهم في خطر كن طرف المجريمين .... قرطاسة وحدة كافية لدوك اللي كايضيعو لينا الهواء ف هاد البلاد
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14
8 - ولد سباتة الخميس 26 أبريل 2018 - 11:35
هادي هيا النتيجة ديال السيبة أو قلت الأمن في الاحياء والأزقة.خصوصا الشعبية .لاحول ولا قوة الا بالله.
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12
9 - المرزوقي الخميس 26 أبريل 2018 - 11:35
واش ها ذوا مايستحقوا الإعدام
لابد من تسليح كل شرطي
الله شافيه
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12
10 - بوجمعة الخميس 26 أبريل 2018 - 11:36
أين الرصاص؟ الشرطي ليس جاكشان أو رومبو.... أطلق الرصاص في وجه المجرمين...!! الله اشافيك...
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11 - hakim الخميس 26 أبريل 2018 - 11:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هاد المجرمين
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12 - jamal الخميس 26 أبريل 2018 - 11:36
التساهل مع المجرمين في الآونة الأخيرة أعطاهم فرصة لبسط اجرامهم
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13 - جعفر الخميس 26 أبريل 2018 - 11:36
هو سلاح اسود ولم يكن ابدا ابيضا عندما تصل الجريمة الى حد الموت او على حافته واللون الأبيض شعار السلم والأمان وليس للقتل والإعتداء اطلب من المسؤولين ان يطبقوا الإعدام على مثل هؤلاء المجرمين وامام الملأ فما الفائدة في حياتهم .. تحية تقدير واحترام الى الشرطي الضحية واطلب من الله ان يشافيه
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14 - hicham الخميس 26 أبريل 2018 - 11:38
لا للاعدام كلنا امنيستي
لا السجن. يجب علينا تاطير هادان الشبان. باينة فيهم ولاد الناس غي غلطو و صافي
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15 - م ع الخميس 26 أبريل 2018 - 11:39
مثل هدا يحاكم بتهمة محاولة القتل العمد بالسلاح و تهديد أمن الدولة و الإرهاب. أي المؤبد دون نقاش.
فقط إن كانت الدولة إستسلمت للإرهابيين فسيكون الحكم غير المؤبد. لأن القانون هو من يحمي رجل الأمن.
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16 - سليم الخميس 26 أبريل 2018 - 11:39
جمعيات حقوق الانسان التي تراعي حقوق المجرمين وتترك حقوق المواطنين المسالمين والقضاء الاعرج الذي يحكم بقوانين اكل الدهر عليها وشرب تعود الى الحماية الفرنسية ولا تساير التطور الذي حدث على مستو البنية الاجتماعية والثقافية والديموغرافية للمغرب هو السبب والله ان لم يقم القضاء بردع المجرمين فلن ينوقف هذا النزيف
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17 - يسن الخميس 26 أبريل 2018 - 11:40
و الاعدام ..... ا عبد الله... و السادة القضاة.... اتقو شر هؤلاء ... المواطنون الأبرياء يِدفعون الثمن
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18 - الفيلسوف الخميس 26 أبريل 2018 - 11:40
متضامن مع الشرطي، و اتمنى له الشفاء العاجل، كما اطلب من السيد الحموشي التدخل من اجل حماية رجال الشرطة عمد فيامهم بالتدخل، ودالك بالسماح لهم بالدفاع عن النفس أثناء تعرضهم لاخطار تهدد حياتهم وحياة مواطنين اخرين..
لا خبر في المجرمين.. الويل لهم
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19 - احمد الخميس 26 أبريل 2018 - 11:46
تحية كبيرة لرجال الامن الوطني الدين يدفعون حياتهم ويتعرضون في كل لحظة لاشنع الاعتداءات دفاعا عن امن المواطن اتمنى ان يرد الاعتبار لهيبة الدولة وتشديد العقوبات لكل حثالة تسول له نفسه ترويع المواطن وتحدي الامن ورجالاته بكل اصنافهم الدين نحترمهم ونحترم مهمتهم الشاقة التي بها نعيش في سعادة في وطننا العزيز المغرب
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20 - الفيلسوف الخميس 26 أبريل 2018 - 11:48
يجب توجيه الرصاص الى رأس مثل هولاء المجرمين، لا نريد ان نراهم احياء فهم خطر على المجتمع.
و لا نريد ان نراهم من المفرج عنهم بعد سنين قليلة.. اتمنى ان تصل راسلتي الى القضاء لكي يتم محاكمتهم باشد و اقصى العقوبات.
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21 - عبد الله الخميس 26 أبريل 2018 - 11:49
هل نحن افضل و احسن أو ارقى و اكثر وعيا من الغرب بصفة عامة ؟ شرطي يعتدى عليه فقط ﻷنه قام بواجبه المهني و ﻻ يستطيع الدفاع عن نفسه لصد و ردع المجرم المعتدي ! ما فائدة السﻻح الذي يحمله ؟ ما المانع من استعماله بقوة القانون ؟ اتمنى الشفاء العاجل للضابط المصاب .
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22 - البعمراني الخميس 26 أبريل 2018 - 11:49
اذا كانا تجرأ على ضابط شرطة فكيف سيفعلون مع المواطن اين الرصاص في الرأس ماذا سيفيذ بقائه حيا
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23 - levoyageur الخميس 26 أبريل 2018 - 11:50
الاعدام اولى بهاد المجرم وامثاله لجعل حد لهاته الضاهرة المتنامية
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24 - دغوغي رضوان الخميس 26 أبريل 2018 - 11:51
القرطاس غالي عليك.لا حول و لا قوة إلا بالله.علاش اللي ما يتصابش هذا المجرم و يمشي إلى المستعجلات بدلا من هذا الضابط الشريف.
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25 - عبدو الخميس 26 أبريل 2018 - 11:52
ما جدوى امتلاك الشرطي لسلاح الوظيفة اذا لم يتم استعماله !هل حياة المجرم اهم من حياة الشرطي و المواطن الشريف!!
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26 - مغربي الخميس 26 أبريل 2018 - 11:53
أولا تحية حارة الرجال الأمن والحمدلله على لطفه واتمنى له الشفاء العاجل واقف هنا وأقول أين هو السلاح الوظيفي يجب الضرب بقوة على أمثال هؤلاء ويجب تطبيق القانون
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27 - كوموندو الخميس 26 أبريل 2018 - 11:54
لماذا لا تستعمل فرق خاصة في هذه التدخلات. ويكون الأمر بإطلاق رصاصة في الرأس عند كل مقاومة. أما والحالة هذه فلا يمكن وضع حد للإجرام المتنامي وحماية المواطنين و أفراد الشرطة البسطاء.
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28 - جواد ابو رزان الخميس 26 أبريل 2018 - 11:55
السلام عليكم قراء هيسبريس انا كبان الميوعة والسياسة التخويفية التي تعتمد عليها الدولة والله هذه ما تعود على الدولة الا بالحگرة و البسالة و الضسارة يجب ان تكون الصرامة في تطبيق القانون و التصدي الى اي شخص يتجاوز حقوق لان الحرية و الحق فيها لها مقابل الزامات و اي سخص تجاوز حدود حريته و دخل في حرية الاخر يجب توقيفه جبرا ويجب حماية افراد القوة العمومية كيفما كيتحما المولطنين و لا يتقبل العقل ان من يسهرون على حماية حقوق المواطنين ليس لديهم من يحميهم و حذاري سوف يقتل الضمير المهني و حذاري ثم حداري
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