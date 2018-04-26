شخصان يوجهان طعنات إلى شرطي في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

نجا ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية 21 بحي سباتة، في الدار البيضاء، من موت محقق حين وجه إليه أحد المجرمين طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق.

الضابط، الذي كان يحاول القيام بمهامه، لاعتقال الضنين برفقة صديق له روّعا المنطقة، تعرّض إلى اعتداء شنيع من لدن مبحوث عنه يدعى "سيطي" ويبلغ من العمر 25 عاما.

المشتبه فيه وجه، رفقة صديقه، إلى الضابط "نعيم" طعنات على مستوى العنق، ليُنقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن مسيك في الدار البيضاء.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية بولاية الدار البيضاء، حيث جرى إيقاف المعتدي بأحد الأزقة في الحي نفسه، وتتم إحالته على عناصر الشرطة القضائية.