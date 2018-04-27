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الرئيسية | حوادث | إيقاف "بارون" وحجز مخدرات في بئر نواحي برشيد

إيقاف "بارون" وحجز مخدرات في بئر نواحي برشيد

إيقاف "بارون" وحجز مخدرات في بئر نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 27 أبريل 2018 - 02:20

وضعت عناصر درك السوالم سرية برشيد، أمس الخميس، حدّا لنشاط بارون مخدّرات من ذوي السوابق القضائية، بعدما ظل مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من قبل مصالح الدرك بكل من برشيد والدار البيضاء، بموجب ما يفوق 90 مذكّرة بحث.

إيقاف المشتبه فيه جاء بعد نصب كمين من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز حد السوالم، على مستوى منطقة الخيايطة بجماعة الساحل أولاد حريز، حيث تمكّنت من اعتقال البارون المعني وحجز سيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها إلى إحدى وكالات كراء السيارات، واقتياده إلى مركز الدرك للاستماع إليه.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن التحريات والأبحاث قادت عناصر الدرك الملكي إلى إحدى الآبار بالعسيلات الخيايطة ناحية برشيد، حيث اكتشفت عناصر الضابطة القضائية وجود كمّية مهمة من المخدرات، قدّرتها مصادر هسبريس بطنّ من مخدر القنب الهندي "الكيف" وما يفوق 300 كيلوغرام من مخدّر أوراق التبغ "طابا"، التي جرى حجزها في انتظار إتلافها تبعا لتعليمات النيابة العامّة ببرشيد.

وزادت المصادر ذاتها أن درك السوالم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه بتنسيق مع باقي المراكز الترابية والقضائية سواء ببرشيد أو الدار البيضاء، التي سبق أن أصدرت مذكرات بحث في حقّ البارون المعني، وعرضه على أنظار النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية سطات.

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