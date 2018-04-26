حجز 10 كيلوغرامات من "بريوات محششة" بطنجة

هسبريس - و.م.ع

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة بتعاون مع مصلحة الجمارك من حجز حوالي 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مموهة على شكل حلويات "بريوات".

وأفاد مصدر أمني بأن "يقظة عناصر الأمن والجمارك بمركز تفيش المسافرين الراجلين بميناء طنجة المدينة مكنت، إثر تفتيش دقيق، من إيقاف مستخدم بإحدى شركات النقل البحري، يوجد في عطلة رسمية، كان ينوي السفر بهذه الكمية من المخدرات المموهة، والموضوعة في سطل مخصص للحلويات تقليدية الصنع".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "الموقوف، من مواليد عام 1982، وضع رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة".