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الرئيسية | حوادث | حجز 10 كيلوغرامات من "بريوات محششة" بطنجة

حجز 10 كيلوغرامات من "بريوات محششة" بطنجة

حجز 10 كيلوغرامات من "بريوات محششة" بطنجة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 26 أبريل 2018 - 17:15

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة بتعاون مع مصلحة الجمارك من حجز حوالي 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مموهة على شكل حلويات "بريوات".

وأفاد مصدر أمني بأن "يقظة عناصر الأمن والجمارك بمركز تفيش المسافرين الراجلين بميناء طنجة المدينة مكنت، إثر تفتيش دقيق، من إيقاف مستخدم بإحدى شركات النقل البحري، يوجد في عطلة رسمية، كان ينوي السفر بهذه الكمية من المخدرات المموهة، والموضوعة في سطل مخصص للحلويات تقليدية الصنع".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "الموقوف، من مواليد عام 1982، وضع رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كمال المانيا الخميس 26 أبريل 2018 - 17:31
الله ياودي أحلى الأوقات . ضرب بريوة أتناشوا.
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7
2 - جبح الخميس 26 أبريل 2018 - 17:45
الله أكبر حتى حاجة ما خلاوها أولاد بلادي فالتيقار كون غي كايستعملو هاد الذكاء فحوايج خرين كون راه وصلنا بكري ولاكن كلشي بغا لفلوس ياخدوها باردة
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13
3 - مهاجر مسكين الخميس 26 أبريل 2018 - 17:49
في الواقع إلا سجن عطيوه بريوات ديالو باش دوز سيدنا رمضان حشوما ديوليه عشرة كليو واش بعسل حر ولا غير سنيدة مغفل لا خدمة لا عطلة طمع طاعون
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5
4 - وكواك الحق الخميس 26 أبريل 2018 - 17:49
لقد أراد هذا الفيلسوف حشو الحرام داخل الحلال ؛ فانبرى الحلال و صرخ طالبا النجدة من ربه الذي لا يقبل إلا الطيب ؛ فانسلخ الحلال من الحرام أمام الجمارك بالرغم من لفه برغائف سميكة معسلة ، و أخرجوا الحرام من الحلال البريئ . و صدق الله عالم الغيب و الشهادة ( و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) صدق الله العظيم
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9
5 - م ن الخميس 26 أبريل 2018 - 17:55
هادا خصو 10 سنين من السجن بسببه ربما يمنع الخلويات في الحدود
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6 - OuTABAIRT الخميس 26 أبريل 2018 - 18:01
Bravo pour les elements de surveillance
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