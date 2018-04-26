24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/04/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:41
|13:30
|17:07
|20:11
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- ساجد والانفتاح على سنغافورة
- بنيس وتطورات ملف الصحراء
- رصيف الصحافة: مشروع بـ250 مليارا في العاصمة يغضب الملك
- مذكرة تفاهم تجمع برلمانَي المغرب وأمريكا اللاتينية
- بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي"
التقاعد والتغطية الصحية يصلان إلى مزارعي النباتات السكرية بالمملكة (5.00)
- زيادات مفاجئة في أثمان زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان - (213)
- بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي" - (172)
- "باغي نتزوج" إعلان يغضب المغربيات .. وحقوقيات يطالبن بالاعتذار - (79)
- الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات بـ6 ملايير - (68)
- شبح "عار الماضي" يلاحق عاملات الجنس "التائبات" في المغرب - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف"
الخميس 26 أبريل 2018 - 20:20
تمكنت عناصر الأمن بمدينة القصر الكبير من توقيف نشال هواتف كان قد قام بعملية سرقة وفرّ إلى وجهة مجهولة.
الموقوف "ر. س"، من مواليد سنة 1980، كان قد نفذ عملية سرقة هاتف في حقّ كورية وفرنسي داخل قطار بالقصر الكبير، قبل يفرّ إلى وجهة غير معلومة.
عمليات البحث والتحري أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى النيابة العامة.