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الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف"

أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف"

أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف"
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 26 أبريل 2018 - 20:20

تمكنت عناصر الأمن بمدينة القصر الكبير من توقيف نشال هواتف كان قد قام بعملية سرقة وفرّ إلى وجهة مجهولة.

الموقوف "ر. س"، من مواليد سنة 1980، كان قد نفذ عملية سرقة هاتف في حقّ كورية وفرنسي داخل قطار بالقصر الكبير، قبل يفرّ إلى وجهة غير معلومة.

عمليات البحث والتحري أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى النيابة العامة.

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