طائرة متحكم فيها عن بعد تستنفر أمن مراكش

هسبريس من مراكش

خلف تحليق طائرة متحكم فيها عن بعد بسماء المدينة العتيقة لمراكش، صباح اليوم الخميس، حالة استنفار في أوساط مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن المدينة التي قررت الانتقال إلى حي قشيش للقيام بالتحريات الأولية لمعرفة ظروف وملابسات هذه القضية.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الطائرة كان يتحكم فيها سائح أمريكي تم توقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وجرى الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق.

وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المواطن الأمريكي تمحورت حول طريقة إدخال الطائرة المتحكم فيها عن بعد، والدوافع وراء تحليقها بسماء المدينة العتيقة لمراكش.