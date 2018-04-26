المخدرات تقود إلى اعتقال سائق طاكسي بتارودانت

هسبريس من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتارودانت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و48 سنة، للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات.

وبحسب مصدر أمني، فإن توقيف المشتبه فيهما جرى في عمليتين منفصلتين؛ مكنت الأولى التي تمت على مستوى السد القضائي المقام بمدخل المدينة من توقيف سائق سيارة أجرة كبيرة قادمة من إحدى الجماعات القروية، حيث أسفرت عملية تفتيش أمتعته عن العثور بحوزته على نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وزاد المصدر نفسه أن العملية الثانية، التي جرى القيام بها وسط المدينة، أسفرت عن توقيف الشخص الثاني وبحوزته كمية من مخدر الشيرا مجزأة إلى قطع عدة معدة للبيع، ومبلغ مالي متحصل من عملية ترويج هذه المادة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.