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الرئيسية | حوادث | عظام بالية وسط مقبرة تغضب دوارا بشفشاون

عظام بالية وسط مقبرة تغضب دوارا بشفشاون

عظام بالية وسط مقبرة تغضب دوارا بشفشاون
هسبريس من وزان
السبت 28 أبريل 2018 - 09:15

تفاجأت ساكنة دوار خليلة بجماعة أمتار، إقليم شفشاون، بظهور عظام بالية بإحدى المقابر، وتحديدا بقبر سيدي اغلان، بعدما تم العمد إلى حفر حفرة بعمق يزيد عن متر ونصف، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

ورجحت المصادر ذاتها ارتباط واقعة تخريب وتدنيس المكان، الذي يقصده سكان التجمع السكاني من أجل التبرك، بعصابات تنشط في مجال البحث عن الكنوز.

الواقعة خلفت استياء كبيرا وسط الساكنة التي طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع من أجل معاقبة مقترفي هذه الجريمة الشنعاء، والضرب على يد كل من تسول له نفسه المس بكرامة أهل الله وموتى المسلمين عموما.

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