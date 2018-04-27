توقيف شخصين لسرقة وكالة لتحويل الأموال بأكدز

هسبريس - و.م.ع

تمكنت مصالح الأمن الوطني بورزازات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 28 و30 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالعنف استهدفت زوال نفس اليوم وكالة لتحويل الأموال بمدينة أكدز.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم من داخل الوكالة التجارية، وذلك بعد تعريض مستخدمة بها لاعتداء جسدي باستخدام عصى صعق كهربائية.

واضاف أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت في وقت وجيز من اعتراض السيارة المكتراة التي استعملها المشتبه فيهما بمدينة وورزازات، وبداخلها جزء من المبلغ المالي المتحصل من عملية السرقة، وكذا السلاح الصاعق المستعمل خلالها، قبل أن تمكن عملية أمنية لاحقة من توقيف المشتبه فيهما بنفس المدينة، وبحوزتهما جزء آخر من متحصلات هذا العمل الاجرامي.

وقد تمت إحالة المشتبه فيهما على مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.