24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:40
|13:30
|17:07
|20:12
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مذكرة تفاهم تجمع برلمانَي المغرب وأمريكا اللاتينية
- "فلاح بلادي" يستهدف تحسين دخل المزارع وإنتاجية حليب البقر
- "تين منصور" حي إيكولوجي نظيف في اشتوكة
- كنز مزعوم يوقع بـ7 أشخاص في قبضة الدرك الملكي
- مزوار يعد بإبعاد "الباطرونا" عن الحسابات والمزايدات السياسية
التقاعد والتغطية الصحية يصلان إلى مزارعي النباتات السكرية بالمملكة (5.00)
رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران (5.00)
- زيادات مفاجئة في أثمان زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان - (217)
- رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران - (88)
- الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات بـ6 ملايير - (84)
- "باغي نتزوج" إعلان يغضب المغربيات .. وحقوقيات يطالبن بالاعتذار - (80)
- دوفيلبان: الحدود البرية المغلقة تكبد المغرب والجزائر ملياري أورو - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف شخصين لسرقة وكالة لتحويل الأموال بأكدز
تمكنت مصالح الأمن الوطني بورزازات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 28 و30 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالعنف استهدفت زوال نفس اليوم وكالة لتحويل الأموال بمدينة أكدز.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم من داخل الوكالة التجارية، وذلك بعد تعريض مستخدمة بها لاعتداء جسدي باستخدام عصى صعق كهربائية.
واضاف أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت في وقت وجيز من اعتراض السيارة المكتراة التي استعملها المشتبه فيهما بمدينة وورزازات، وبداخلها جزء من المبلغ المالي المتحصل من عملية السرقة، وكذا السلاح الصاعق المستعمل خلالها، قبل أن تمكن عملية أمنية لاحقة من توقيف المشتبه فيهما بنفس المدينة، وبحوزتهما جزء آخر من متحصلات هذا العمل الاجرامي.
وقد تمت إحالة المشتبه فيهما على مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.