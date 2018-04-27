24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4013:3017:0720:1221:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)

  3. نادي مالقة يكرم بنمبارك ببوابة في ملعب روساليدا (5.00)

  4. أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف" (5.00)

  5. طائرة متحكم فيها عن بعد تستنفر أمن مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النصب والاحتيال يوقع بمنتحل صفة موظف شرطة

النصب والاحتيال يوقع بمنتحل صفة موظف شرطة

النصب والاحتيال يوقع بمنتحل صفة موظف شرطة
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 أبريل 2018 - 17:35

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه في ارتباطه بعدة قضايا تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة كانت قد فتحت بحثا حول قيام المشتبه فيه، الذي يقدم نفسه كموظف شرطة، بسلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية متفاوتة، مقابل وعود بتوظيف أقربائهم في صفوف الأمن الوطني، وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد هويته بشكل دقيق، وتوقيفه من قبل مصالح الأمن بمدينة الرباط.

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه من حجز عدد من وصولات تلقي تحويلات مالية من قبل الضحايا، بالإضافة إلى وثائق شخصية تخص موظف شرطة على معرفة بالمشتبه فيه، استعملها الأخير في أفعاله الإجرامية.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات جارية لتحديد باقي المتورطين في هذه الأنشطة الجرمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.