النصب والاحتيال يوقع بمنتحل صفة موظف شرطة

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه في ارتباطه بعدة قضايا تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة كانت قد فتحت بحثا حول قيام المشتبه فيه، الذي يقدم نفسه كموظف شرطة، بسلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية متفاوتة، مقابل وعود بتوظيف أقربائهم في صفوف الأمن الوطني، وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد هويته بشكل دقيق، وتوقيفه من قبل مصالح الأمن بمدينة الرباط.

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه من حجز عدد من وصولات تلقي تحويلات مالية من قبل الضحايا، بالإضافة إلى وثائق شخصية تخص موظف شرطة على معرفة بالمشتبه فيه، استعملها الأخير في أفعاله الإجرامية.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات جارية لتحديد باقي المتورطين في هذه الأنشطة الجرمية.