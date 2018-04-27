24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:40
|13:30
|17:07
|20:12
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحركات الاجتماعية وآلية للتغيير الديمقراطي
- المثقف العربي والعولمة
- الحراك الاحتجاجي بين الافتراضي والواقعي في السياق المغربي
- حضارتنا الإسلامية المهددة بالفناء
- احذروا الهواة!
خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)
- اتفاق تاريخي ينهي 65 سنة من "الحرب الباردة" بين الكوريتين - (153)
- ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب - (150)
- رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران - (104)
- قبيل "عيد الشغل'' .. الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود - (81)
- مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار دولي حول قضية الصحراء - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النصب والاحتيال يوقع بمنتحل صفة موظف شرطة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه في ارتباطه بعدة قضايا تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة كانت قد فتحت بحثا حول قيام المشتبه فيه، الذي يقدم نفسه كموظف شرطة، بسلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية متفاوتة، مقابل وعود بتوظيف أقربائهم في صفوف الأمن الوطني، وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد هويته بشكل دقيق، وتوقيفه من قبل مصالح الأمن بمدينة الرباط.
كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه من حجز عدد من وصولات تلقي تحويلات مالية من قبل الضحايا، بالإضافة إلى وثائق شخصية تخص موظف شرطة على معرفة بالمشتبه فيه، استعملها الأخير في أفعاله الإجرامية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات جارية لتحديد باقي المتورطين في هذه الأنشطة الجرمية.