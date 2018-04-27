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الرئيسية | حوادث | شرطة مطار مراكش توقف مبحوثا عنه دوليا

شرطة مطار مراكش توقف مبحوثا عنه دوليا

شرطة مطار مراكش توقف مبحوثا عنه دوليا
mouhcine
الجمعة 27 أبريل 2018 - 16:31

تمكنت مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة من توقيف مواطن بلجيكي بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتيال المالي عبر شبكة الإنترنيت.

المشتبه فيه كان قد صدر في حقه أمر دولي بإلقاء القبض من طرف القضاء الأمريكي، وعممته منظمة "أنتربول" على جميع الدول الأعضاء بها، وذلك لتورطه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2016 في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بعد إيهام ضحاياه بجمعها لفائدة جمعيات خيرية.

وتم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، رهن تدبير الحراسة النظرية، على ذمة مسطرة التسليم، في وقت تم إشعار مصالح الأمن الأمريكية عبر مكتبها للأنتربول؛ وذلك من أجل التعجيل بإرسال الطلب الرسمي للتسليم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

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