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كُتّاب وآراء
ابتزاز أجانب عبر الأنترنيت يوقع بشاب بخريبكة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شاب من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد والابتزاز، وتحصيل أموال غير مشروعة عن طريق الأنترنيت والمشاركة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان يستهدف ضحايا من جنسيات أجنبية، ويعمد إلى تصويرهم في وضعيات مخلة بالآداب، قبل مباشرة عملية التهديد والابتزاز، قصد الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يسخر والدته وشقيقته لسحب الحوالات المالية المبعوثة من طرف الضحايا، قبل أن تجري المصالح الأمنية تحرياتها في الموضوع، وتتمكن من توقيف الشاب وحجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كان يستعين بها في عملياته.
وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمه أمام القضاء لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.