24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:3913:3017:0720:1221:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. خذ كتابك بيمينك وقل للناس.. (5.00)

  2. شفيق: الثقافة العربية الإسلامية تتجاهل الواقع .. والفلسفة تعاني اليُتم (5.00)

  3. قانون سويدي يمنح الإقامة لـ 9 آلاف أفغاني (5.00)

  4. طائرات مغربية وأمريكية تختتم مناورات فوق سواحل المحيط الأطلسي (5.00)

  5. استقبال قارئٍ للقرآن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ​ابتزاز أجانب عبر الأنترنيت يوقع بشاب بخريبكة

​ابتزاز أجانب عبر الأنترنيت يوقع بشاب بخريبكة

​ابتزاز أجانب عبر الأنترنيت يوقع بشاب بخريبكة
هسبريس من خريبكة
السبت 28 أبريل 2018 - 11:50

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شاب من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد والابتزاز، وتحصيل أموال غير مشروعة عن طريق الأنترنيت والمشاركة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان يستهدف ضحايا من جنسيات أجنبية، ويعمد إلى تصويرهم في وضعيات مخلة بالآداب، قبل مباشرة عملية التهديد والابتزاز، قصد الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يسخر والدته وشقيقته لسحب الحوالات المالية المبعوثة من طرف الضحايا، قبل أن تجري المصالح الأمنية تحرياتها في الموضوع، وتتمكن من توقيف الشاب وحجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كان يستعين بها في عملياته.

وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمه أمام القضاء لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.