وفاة سبعيني في عيادة تحرك درك باب تازة

هسبريس من شفشاون

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، زوال اليوم الجمعة، داخل عيادة طبية خاصة بمركز باب تازة التابع لإقليم شفشاون، بعدما توجه إليها بهدف تشخيص مرض ألمّ به منذ فترة ليست بالقصيرة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر حوالي 76 سنة، زار عيادة الطبيب قصد تمكينه من العلاج؛ غير أنه فارق الحياة بالتزامن مع صلاة الجمعة.

عناصر الدرك الملكي انتقلت فور إخطارها إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا أوليا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الشيخ، قبل تسليم جثته إلى عائلته قصد الدفن.