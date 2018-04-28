24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:39
|13:30
|17:07
|20:12
|21:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"
- الحراك الاحتجاجي بين الافتراضي والواقعي في السياق المغربي
- احذروا الهواة!
- للأقنعة وجوه خفية
- العقوبات التأديبية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي والممارسة
خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)
شفيق: الثقافة العربية الإسلامية تتجاهل الواقع .. والفلسفة تعاني اليُتم (5.00)
- اتفاق تاريخي ينهي 65 سنة من "الحرب الباردة" بين الكوريتين - (162)
- الصحراء "تعرقل" مفاوضات الصيد .. والمغرب: السيادة خط أحمر - (104)
- مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو ويثمن جهود المغرب بالصحراء - (67)
- مجلس الأمن يأمر البوليساريو بالإخلاء "الفوري" لمنطقة الكركرات - (61)
- بعد سنوات من الانتظار .. سيدة تحقق "حلم الأمومة" بإنجاب ستة توائم - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن تزنيت يوقف مشتبها في ارتكابه سرقة بالعنف
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، شخصا للاشتباه في ارتكابه سرقة بالعنف من داخل وكالة بنكية.
وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو عديم السوابق القضائية، على متن سيارة أجرة أثناء استعداده لمغادرة مدينة تيزنيت، مباشرة بعد قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 56 ألفا و390 درهما، بعد تهديد مستخدم بوكالة بنكية كائنة بشارع عبد الله بن ياسين باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
البلاغ ذاته أبرز أن عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن لحظة توقيف المشتبه فيه مكنت من حجز المبلغ المالي المتحصل من السرقة كاملا، وكذا السلاح الأبيض المستعمل في هذه العملية الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.