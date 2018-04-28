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الرئيسية | حوادث | أمن تزنيت يوقف مشتبها في ارتكابه سرقة بالعنف

أمن تزنيت يوقف مشتبها في ارتكابه سرقة بالعنف

أمن تزنيت يوقف مشتبها في ارتكابه سرقة بالعنف
هسبريس من الرباط
السبت 28 أبريل 2018 - 08:05

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، شخصا للاشتباه في ارتكابه سرقة بالعنف من داخل وكالة بنكية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو عديم السوابق القضائية، على متن سيارة أجرة أثناء استعداده لمغادرة مدينة تيزنيت، مباشرة بعد قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 56 ألفا و390 درهما، بعد تهديد مستخدم بوكالة بنكية كائنة بشارع عبد الله بن ياسين باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

البلاغ ذاته أبرز أن عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن لحظة توقيف المشتبه فيه مكنت من حجز المبلغ المالي المتحصل من السرقة كاملا، وكذا السلاح الأبيض المستعمل في هذه العملية الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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