جمعوي يضرم النار في جسده بسيدي مومن

هسبريس- عبد الإله شبل

بعدما أقدمت موظفة في وقت سابق على إضرام النار في جسدها داخل ملحقة بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، اهتزت المقاطعة نفسها زوال اليوم الجمعة على محاولة لتكرار الواقعة من طرف فاعل جمعوي ينشط بالمنطقة.

وحسب مصادر محلية فإن المصور الصحافي والفاعل الجمعوي "ابراهيم.ك" قام اليوم الجمعة بسكب كمية من البنزين على جسده، محاولا إضرام النار فيه احتجاجا على عدم منحه محلا بأحد أسواق المشيدة من طرف إحدى الجمعيات بالمنطقة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الفاعل الجمعوي، قبل الإقدام على هذه الخطوة، قام بالاتصال بأحد الناشطين بسيدي البرنوصي، يخبره بما سيقوم به، ما جعل الأخير يتصل بالسلطات لتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

وفي وقت قام الناشط الجمعوي بسكب البنزين على جسده، سارعت السلطات وبعض المتواجدين بمقر المقاطعة حينها إلى منعه من إضرام النار.

واضطرت السلطات إلى نقل الشخص المذكور على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، لكون البنزين ولج عينيه، حيث يخضع للعلاجات الأولية.

وتعود أسباب هذه الخطوة إلى اتهام المصور الصحافي جمعية "مصير للتنمية الاجتماعية"، التي تشرف على السوق المذكور، بإقصائه من الاستفادة من محل تجاري بعدما كان مسجلا ضمن المستفيدين، ورفضها للتحاور معه.

بوشعيب لمهامكة، رئيس الجمعية، أكد في تصريح لجريدة هسبريس أن الفاعل الجمعوي "يعتبر نفسه مدير جريدة إلكترونية، و"مسك عليه الله"، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من المحلات التجارية"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث نفسه: "كان في وقت سابق يعتبر نفسه معطلا، وحينها وعدناه بالاستفادة على غرار البقية، لكن في ما بعد "مسك عليه الله"، والآن لا يمكن أن يستفيد ونترك منهم في حاجة ماسة إلى محل من المحلات".

وأردف رئيس الجمعية ضمن تصريحه: "حتى ولو كان صاحب حق لا يجب أن يقوم بهذه الخطوة، وإنما يجب أن يلجأ إلى القضاء، وإن أنصفه فسنقوم بمنحه حقه".

من جهته، أوضح رئيس مقاطعة سيدي مومن، حميد بنغريضو، أن المقاطعة "لا علاقة لها بالسوق من قريب أو من بعيد"، مردفا: "نحن لا نقوم بتوزيع محلات تجارية ولا توجد في ملكيتنا، وإنما هي تابعة لإحدى الجمعيات".

وزاد المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس: "إن كان له أي مشكل مع الجمعية فعليه أن يحله معها عبر المساطر المعمول بها، أما أن يقوم بذلك فهو أمر يسيء إليه قبل كل شيء".

معلوم أن سوق المصير المذكور كان قد بدأ تشييده سنة 2007، إلا أن السلطات العاملية بسيدي البرنوصي أقدمت على وقف بنائه وفتحه بسبب مجموعة من الخروقات التي طالت التعمير، بحسبها، قبل أن يعود القضاء ليمنح الجمعية المسيرة حق فتحه.