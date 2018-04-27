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المنية تداهم مسنّا وسط محطة المسافرين بتطوان
الجمعة 27 أبريل 2018 - 23:12
أحِيلَت جثة رجل مسن على مصلحة الطب الشرعي بمدينة تطوان؛ وذلك بعدما عُثر عليها اليوم الجمعة وسط المحطة الطرقية بالمدينة ذاتها.
واستنادا إلى شهود عيان فإن شخصا طاعنا في السن لقي حتفه بمحطة المسافرين بعدما ظهرت عليه أعراض إعياء شديد، غير مستبعدين وفاته جراء مضاعفات مرض السكري.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا لكشف الأسباب الحقيقية للواقعة، تحت إشراف النيابة العامة؛ كما اتصلت بعائلة الهالك قصد تسلُّم الجثة ومباشرة إجراءات الدفن.