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انتحار سيدة بإلقاء نفسها من شرفة شقة بمارتيل
الجمعة 27 أبريل 2018 - 21:10
أقدمت سيدة، اليوم الجمعة، على وضع حد لحياتها بإلقاء نفسها من شرفة شقة بالطابق الثاني بعمارة في أحد أحياء مدينة مارتيل؛ فيما فتح تحقيق قضائي في الموضوع بناء على أوامر من النيابة العامة.
ورجح مصدر، في تصريح لهسبريس، أن يكون سبب إقدام الهالكة على هذه الخطوة تأثرها بفراق أحد أقربائها، والذي وافته المنية بعد معاناة مع "المرض الخبيث" الذي لم يمهله طويلا.
وجرى إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات، إلى حين انتهاء التحقيق والقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، قبل تسليمها لعائلتها.