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الرئيسية | حوادث | ارتماء من شرفة منزل ينهي حياة امرأة في سطات

ارتماء من شرفة منزل ينهي حياة امرأة في سطات

ارتماء من شرفة منزل ينهي حياة امرأة في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 28 أبريل 2018 - 19:10

فارقت امرأة أربعينية الحياة متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها اليوم السبت، بعد إقدامها على الارتماء من منزل أسرتها بحي السلام، الشطر الرابع غرب مدينة سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة "س. س"، في عقدها الرابع، ألقت بنفسها من الطابق الثاني من أحد المنازل، وأصيبت بجروح خطيرة على مستوى الرأس والكتف والأطراف استدعت نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى سطات من أجل تلقّي العلاج.

وزادت المصادر ذاتها أن الطبيب المداوم قرّر وضع الضحية بقسم العناية المركّزة، إلا أنها فارقت الحياة ساعات بعد ذلك، ليجري إيداع جثتها بمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبّي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأضافت المصادر أن عناصر الضابطة القضائية في سطات فتحت بحثا في النازلة، تبعا لتعليمات النيابة العامّة المختصّة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتماء الهالكة، مرجحة أن تكون نتيجة مضاعفات صحية نفسية كانت تعاني منها الضحية قيد حياتها.

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