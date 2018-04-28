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الرئيسية | حوادث | توقيف مروج أقراص مهلوسة بالقصر الكبير

توقيف مروج أقراص مهلوسة بالقصر الكبير

توقيف مروج أقراص مهلوسة بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
السبت 28 أبريل 2018 - 13:43

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بالقصر الكبير من توقيف شخص متلبس بحيازة وترويج أقراص مهلوسة.

الموقوف "ح. ز"، القاطن بحي المسيرة، ضبط متلبسا بحمل 91 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي متحصل عليه من نشاطه المحظور.

وقد تم وضع المعني بالأمر، البالغ من العمر 26 سنة، تحت الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.

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