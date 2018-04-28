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كُتّاب وآراء
إفشال عملية تهريب نصف طن من المخدرات بطنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في محاولة لتهريب 490 كيلوغراما من مخدر الحشيش، على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت ترغب في العبور نحو إسبانيا.
وكانت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط قد تمكنت في عملية مشتركة مع عناصر الجمارك، مساء الجمعة، من إجهاض محاولة تهريب شحنة المخدرات المحجوزة بعدما تم ضبطها مخبأة في الهيكل الحديدي للشاحنة، كما تم توقيف سائقها البالغ من العمر 34 سنة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، "بينما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه العملية، والكشف عن كافة الارتباطات المحتملة لهذه العملية بشبكات إجرامية تنشط في المغرب أو على الصعيد الدولي"، وفق المصدر ذاته.