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الرئيسية | حوادث | مصرع طفل في حادث مروري شرق مدينة سطات

مصرع طفل في حادث مروري شرق مدينة سطات

مصرع طفل في حادث مروري شرق مدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 28 أبريل 2018 - 14:56

لقي طفل مصرعه ظهر اليوم السبت متأثرا بجروح خطيرة على مستوى الرأس نتيجة صدمه بواسطة سيارة، في حادثة سير على مستوى حي السلام بالشطر الرابع، شرق مدينة سطات، حيث جرى وضع جثته بمستودع الأموات قصد التشريح أو المعاينة الطبية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الضحية، البالغ من العمر ثلاث سنوات، كان على مستوى أحد الأزقة بالشطر الرابع بحي السلام، إلا أن سيارة صدمته في ظروف غامضة، ولاذ سائقها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطات المحلية بالمقاطعة السادسة، وعناصر من الشرطة التابعة لمصلحة حوادث السير بأمن سطات، ليتم نقل الطفل على متن سيّارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بالإقليم، نحو مستعجلات سطات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

وفتحت عناصر مصلحة حوادث السير تحرياتها في النازلة، لتحديد ظروف وقوع الحادثة، في انتظار الوصول إلى هوية السائق الذي ارتكب الحادث المميت، تبعا لتعليمات النيابة العامّة بابتدائية سطات.

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