الأمن يضع حدّا لمروّج حبوب "إكستازي" بطنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصا للاشتباه في حيازته كمية من مخدر "إكستازي".

وتم ضبط المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه من أجل قضايا تهم الاتجار بالمخدرات، بمعية مشارك آخر، على متن حافلة للنقل وبحوزتهما جهاز تلفاز تم استعماله كوسيلة لإخفاء 1100 قرص مخدر من نوع "إكستازي"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.