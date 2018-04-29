24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:3813:3017:0720:1321:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. H&M تفتتح أول متاجرها النموذجية في المغرب (5.00)

  2. حرمان عشرات الشباب من الحرية يفاقم معاناة الأمهات بمدينة جرادة (5.00)

  3. مُومن: غياب التخطيط والتكوين يضعف تطور كرة القدم المغربية (5.00)

  4. عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)

  5. الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يضع حدّا لمروّج حبوب "إكستازي" بطنجة

الأمن يضع حدّا لمروّج حبوب "إكستازي" بطنجة

الأمن يضع حدّا لمروّج حبوب "إكستازي" بطنجة
هسبريس من طنجة
الأحد 29 أبريل 2018 - 10:40

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصا للاشتباه في حيازته كمية من مخدر "إكستازي".

وتم ضبط المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه من أجل قضايا تهم الاتجار بالمخدرات، بمعية مشارك آخر، على متن حافلة للنقل وبحوزتهما جهاز تلفاز تم استعماله كوسيلة لإخفاء 1100 قرص مخدر من نوع "إكستازي"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.