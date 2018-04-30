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الرئيسية | حوادث | أمن سطات يفكّ لغز مصرع طفل في حادثة سير

أمن سطات يفكّ لغز مصرع طفل في حادثة سير

أمن سطات يفكّ لغز مصرع طفل في حادثة سير
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 30 أبريل 2018 - 08:35

تمكّنت شرطة المرور التابعة لأمن سطات، الأحد، من اعتقال سائق شاحنة يشتبه في ارتكابه حادثة سير وقعت بحي السلام الشطر الرابع غرب مدينة سطات، وأودت بحياة طفل في الثالثة من عمره.

وحسب مصادر مطّلعة، فإن اعتقال السائق، الذي لاذ بالفرار مباشرة بعد وقوع الحادثة، جاء إثر تحريات قامت بها عناصر من شرطة المرور والضابطة القضائية والشرطة العلمية، حيث تمكنت من العثور على شاحنة السائق مركونة بشارع الجنرال الكتّاني بمدينة سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الشرطة استمعت إلى صاحب دكّان كان قد تزوّد بأسطوانات غاز من قبل سائق الشاحنة في وقت متزامن مع وقوع الحادثة. كما أدلى شقيق الضحية، الذي كان برفقته، بمواصفات انطبقت على الشاحنة التي تم العثور عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أن السائق المشتبه به أنكر ارتكابه الحادثة، رغم مواجهته بأدلة توصّلت إليها الشرطة العلمية، بالإضافة إلى المعطيات التي أدلى بها صاحب الدكان وشقيق الضحية.

وقد تم وضع السائق تحت الحراسة النظرية، وعرضه على النيابة العامّة لمعرفة علاقته بالحادثة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقّه.

تجدر الإشارة إلى أن طفلا يبلغ عمره ثلاث سنوات لقي مصرعه، أمس السبت، إثر حادثة سير بحي السلام الشطر الرابع، متأثرا بجروح خطيرة في رأسه بعد صدمه من قبل شاحنة محمّلة بأسطوانات الغاز، لاذ سائقها بالفرار.

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