غرق 15 مهاجرا سريا انطلقوا من سواحل الناظور

مُتابعة من خالد ملوك

لقي 15 مهاجرا، يتحدرون من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، مصرعهم غرقا بسواحل شاطئ رأس فالكون المحاذي لمدينة وهران الجزائرية، بعد انقلاب قارب كان على متنه 34 مرشحا للهجرة غير النظامية، قادمين من المياه البحرية لمدينة الناظور في اتجاه الجنوب الإسباني.

ووفق ما نقلته قناة "La Sexta" الإسبانية، فإن عناصر خفر السواحل الجزائرية تمكنت، بتعاون مع فرقة الإنقاذ البحري الإسباني، من إغاثة 19 شخصا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى عين الترك بولاية وهران قصد تلقي الإسعافات الطبية الضرورية، قبل الشروع في إجراءات التحقيق معهم.

وأضافت القناة أن 3400 مهاجر نجحوا في بلوغ السواحل الجنوبية الإسبانية خلال الأشهر التي مضت، موضحة أن "المغاربة والماليين يتصدرون قائمة المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وبداية العام الجاري".