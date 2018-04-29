انتشال جثة طفل غريق في شلال بنواحي أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، مساء الأحد، جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بعدما لقي مصرعه غرقا بأحد الشلالات الواقعة بالجماعة الترابية إيموزار بعمالة أكادير إداوتنان.

وقال شهود عيان إن الطفل، الذي ينحدر من حي الهدى بمدينة آيت ملول، قصد شلالات إيموزار في نزهة أسرية، وشرع في السباحة بالبركة المائية المشكَّلة أسفل الشلال، قبل أن يختفي وسط ذهول أسرته.

وعلى إثر إخطارها بالحادث، حلّت بالمكان مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية، التي عملت على انتشال جثة الطفل من مياه البركة. كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف مصرع الضحية.