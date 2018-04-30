"الجن" يدخل محكمة مراكش بتهمة ترويج الخمور

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت، اليوم الاثنين، شخصا يحترف إنتاج وترويج الخمور "ماء الحياة"، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها لمحاكمته طبقا لصك الاتهام.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بمركز تمصلوحت، ضواحي مراكش، أوقفت المتهم، الملقب بـ"الجن"، بعد مداهمة منزل كان يستغله لإعداد الكحول التقليدية من أجل ترويجها لدى المستهلكين، وجرى اقتياده إلى المركز والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.